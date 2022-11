19 nov 2022 08:48

È IN CORSO UN SOPRALLUOGO DEI RIS A NOVELLARA, IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, NON LONTANO DA DOVE VIVEVA LA FAMIGLIA DI SAMAN ABBAS. SAREBBERO STATI TROVATI DEI RESTI UMANI IN UN CASOLARE ABBANDONATO E SONO IN CORSO ACCERTAMENTI PER CAPIRE SE SI TRATTI DELLA GIOVANE - LA 18ENNE PAKISTANA È SCOMPARSA DALLA NOTTE DEL 30 APRILE 2021 E PER IL SUO OMICIDIO SONO INDAGATI CINQUE PARENTI. NEI GIORNI SCORSI IL PADRE, SHABBAR ABBAS, È STATO ARRESTATO IN PAKISTAN…