14 ott 2024 15:33

LA CORTE D'APPELLO HA ASSOLTO GIOVANNI FAVIA DALL'ACCUSA DI DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DI CASALEGGIO: AVEVA DEFINITO COME POCO CHIARI I RAPPORTI ECONOMICI TRA IL BLOG DI GRILLO E LA "CASALEGGIO ASSOCIATI" - IL PRIMO ATTIVISTA DEL M5S ELETTO CONSIGLIERE REGIONALE IN EMILIA ROMAGNA ERA STATO CONDANNATO IN PRIMO GRADO AL RISARCIMENTO DI 15 MILA EURO - È L'ENNESIMA ASSOLUZIONE PER FAVIA, ACCUSATO (E ASSOLTO) IN UN PROCEDIMENTO PER VIOLENZA SESSUALE E UN ALTRO PER DIFFAMAZIONE AI VIGILI DI BOLOGNA...