27 feb 2021 19:16

COS'ALTRO DEVE FARE IL PADRETERNO PER FARE CAPIRE AL PAPA CHE DEVE STARSENE A CASA? – MONSIGNOR MITJA LESKOVAR, IL NUNZIO APOSTOLICO IN IRAQ CHE AVREBBE DOVUTO ACCOMPAGNARE BERGOGLIO NELLA VISITA PASTORALE IN PROGRAMMA DAL 5 MARZO, È POSITIVO AL CORONAVIRUS: NON OSSERVERÀ L’ISOLAMENTO NEI LOCALI DELLA NUNZIATURA MA SAREBBE GIÀ STATO TRASFERITO IN UN’ALTRA SEDE