9 set 2021 18:24

COS’ERANO QUELLE STRANE LUCI BLU DURANTE IL TERREMOTO IN MESSICO? - IN RETE GIRANO VIDEO DELLA NOTTE CHE SI ILLUMINA A GIORNO PROVOCATE DALLE SCOSSE DI MAGNITUDO 7.1 CON EPICENTRO A 14 KM A SUD-EST DELLE COSTE DI ACAPULCO, E TUTTI I GIORNALI HANNO PENSATO ALLE LUCI TELLURICHE, CIOÈ UN RARO FENOMENO NATURALE PER CUI IL SISMA CREA DEI “FULMINI”: MA PIÙ PROBABILMENTE SI TRATTA “SOLO” DI CORTOCIRCUITI DELLE LINEE ELETTRICHE O DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE PER L’ALTA TENSIONE… - VIDEO