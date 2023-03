COS’HANNO DA DIRE DONZELLI E MELONI ORA CHE I SERVIZI ESCLUDONO UN'ALLEANZA TRA ANARCHICI E MAFIOSI? – IL CAPO DELL’AGENZIA PER LA SICUREZZA INTERNA, MARIO PARENTE, HA DEFINITO “POTENZIALMENTE IMPROBABILE” CHE I RAPPORTI AVUTI DA COSPITO IN CARCERE CON ALCUNI BOSS POSSANO AVER CREATO UNA SALDATURA TRA ANARCO-INSURREZIONALISTI E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. UN PUNTO SU CUI FRATELLI D'ITALIA HA INSISTITO PER SETTIMANE NELLA BATTAGLIA A DIFESA DEL 41-BIS – “LA STAMPA” ATTACCA: “O LA PREMIER HA FATTO BASSA PROPAGANDA, O IL CAPO DEI SERVIZI INTERNI NON LA STA RACCONTANDO TUTTA”

1 – MELONI E I RISCHI INESISTENTI

Estratto dell'articolo di Alessandro Barbera per “La Stampa”

ALFREDO COSPITO

Ve la ricordate Giorgia Meloni dopo le parole del collega di partito Giovanni Donzelli a proposito dei legami fra Alfredo Cospito e le organizzazioni mafiose? «L'Italia è sotto attacco da parte degli anarchici per rimuovere il carcere duro. Ed è un obiettivo a cui punta anche la mafia», disse la premier da un palchetto a Berlino […].

Ebbene, a dar retta alle dichiarazioni di ieri del direttore dell'Aisi Mario Parente si trattava di fregnacce. «Non c'è alcun elemento che confermi quel legame».

[…] Delle due l'una: o Meloni ha fatto bassa propaganda, o il capo dei servizi interni non la sta raccontando tutta, che per chi fa quel lavoro è pure legittimo. Il capo del governo non ci fa comunque una bella figura.

"NON CI SONO LE PROVE DI LEGAMI TRA ANARCHICI E MAFIOSI IN CARCERE"

Estratto dell'articolo di Francesco Grignetti per “La Stampa”

Alfredo Mantovano Elisabetta Belloni Mario parente - relazione sull attivita? dell’intelligence nel 2022

C'era una volta l'allerta rosso per il pericolo degli anarco-insurrezionalisti. A sentire chi guida i nostri servizi segreti, però, questo allarme va ricondotto alla giusta misura. Che dire dei legami tra anarchici e mafiosi, ad esempio? «Non c'è alcun elemento che confermi questo», dice con tono particolarmente asciutto il prefetto Mario Parente, l'uomo che da otto anni dirige l'Agenzia per la sicurezza interna […]

Eppure sulla saldatura tra anarchici e criminalità, visti i contatti tra Cospito e tre mafiosi che condividevano con lui l'ora d'aria nel carcere di Sassari, sono scorsi fiumi di inchiostro. Era l'assunto di base per l'attacco furibondo al Pd condotto da Giovanni Donzelli, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Copasir. Se però si chiede l'opinione di Mario Parente, quello liquida così questo rischio: «È da ritenere potenzialmente improbabile». Amen.

sitin degli anarchici per alfredo cospito davanti alla cassazione 6

Va detto che Parente non è mai stato tenero con gli anarco-insurrezionalisti. Li ha sempre considerati un pericolo serio, già quando se ne occupava al Ros vent'anni fa. Anche ieri, parlandone alla conferenza stampa annuale per illustrare la Relazione dei servizi segreti sulla sicurezza, ha ricordato che «noi non abbiamo mai cessato di occuparcene». Sottinteso: anche quando non andavano di moda.

[…] L'acme dell'allarme c'è stato il 30 gennaio scorso, quando il consiglio dei ministri si riunì d'urgenza per esaminare il caso Cospito e al termine venne un comunicato stentoreo di palazzo Chigi. «Lo Stato non si fa intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari», furono le parole di Giorgia Meloni.

GIOVANNI DONZELLI GIORGIA MELONI

Ecco, ieri, a domanda precisa se ci siano segnali che gli anarchisti vogliano alzare il tiro e seguire l'esempio di Cospito - che finora è stato l'unico a teorizzare e eseguire un attentato diretto alla persona, gambizzando a Genova un manager di Ansaldo nel 2012 - il direttore Parente è stato onesto fino in fondo: «Allo stato delle cose, non abbiamo evidenze.

Il monitoraggio è in corso. Allo stato non ci sono elementi in questo senso; il che non può essere una risposta valida per l'immediato futuro».

[…] E allora, alla fine, che cosa resta dell'allarme terroristico? «La minaccia anarco-insurrezionalista - si legge nella Relazione - è nuovamente qualificata come la più concreta e vitale, caratterizzata da componenti militanti determinate a promuovere, attraverso una propaganda di taglio fortemente istigatorio, progettualità di lotta incentrate sulla tipica "azione diretta distruttiva"».

MARIO PARENTE AISI

Si è sempre nelle modalità tradizionali degli anarchici, insomma: azioni contro i tralicci, danneggiamento di macchine, incendi dolosi. Azioni distruttive contro banche, società, istituzioni, centri di ricerca. […]

anarchici in sostegno di cospito a roma 5 SCRITTE ANARCHICHE IN FAVORE DI ALFREDO COSPITO ANDREA DELMASTRO E GIOVANNI DONZELLI DONZELLI PINOCCHIO E DELMASTRO GEPPETTO - MEME BY EMILIANO CARLI GIOVANNI DONZELLI E ANDREA DELMASTRO ironie caso cospito