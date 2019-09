COSA CI FANNO BERNIE SANDERS VESTITO DA MOTOCICLISTA, JOE BIDEN DA OPERAIO E BARACK OBAMA DA MILITARE? SONO TUTTI I CORISTI DI DONALD TRUMP IN UN VIDEO PARODIA DIVENTATO VIRALE IN POCHE ORE E REALIZZATO DA ALCUNI SOSTENITORI DEL PUZZONE – NELLA CLIP IL GRUPPO DEM SEGUE SORRIDENTE DONALD CHE È IL FRONTAMAN DELLA BAND “THE AMERICAN PEOPLE” SULLE NOTE DI YMCA DEI VILLAGE PEOPLE – UNA PRESA PER IL CULO PER…(VIDEO)

Donald Trump come frontman e una schiera di democratici a ballare e cantare intorno. Sta facendo il giro del web l’esilarante video in cui Donald balla e canta sulle note di YMCA, diventato per l’occasione un inno pro-MAGA.

Dietro le immagini c’è Jason Fishbein, avvocato della Florida il cui lavoro per WikiLeaks lo ha portato davanti alla Commissione Mueller, e un piccolo gruppo di sostenitori del presidente Donald Trump che, senza permesso della band, hanno usato le note della canzone de The Village people per costruirci sopra un testo su Trump e sull’unione del Paese.

Nella parodia della finta band ribattezzata “The American People,” i volti dei cantanti originali vestiti per assomigliare a un poliziotto motociclista, un capo indiano, un cowboy, un operaio edile, un motociclista e un militare sono sostituiti con i volti di Trump, il frontman del gruppo, e i politici democratici Bernie Sanders, Joe Biden, Cory Booker.

Elizabeth Warren, che una volta dichiarò di essere una nativa americana ed è stata derisa da Trump che l’ha ribattezzata "Pocahontas" è, ovviamente, l'indiana dalla testa piumata, mentre il militare è Obama.

«Volevamo dire a entrambe le parti, repubblicani e democratici, di fermare il non senso. Le divisioni fanno male al paese. È una canzone sull'unità – ha detto Fishbein - I Village People davano un'immagine positiva dei gay in un momento in cui gli omosessuali venivano aggrediti. Al giorno d'oggi, le persone che indossano cappelli MAGA vengono aggredite. Stare con Trump è un po' come essere stati gay in quel periodo».

