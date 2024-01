30 gen 2024 19:37

COSA DICONO QUELLE TROMBONE DI FEMMINISTE? UNA DONNA IN SALENTO STORDIVA IL MARITO CON GLI ANSIOLITICI E OBBLIGAVA LA FIGLIA A INVIARE FOTO HARD E A COMPIERE ATTI DI AUTOEROTISMO DURANTE LE VIDEOCHIAMATE CON UN 52ENNE RESIDENTE IN LOMBARDIA - LA MADRE (MADRE?) E’ INDAGATA PER PEDOPORNOGRAFIA. A SCOPRIRE TUTTO SAREBBE STATO IL PADRE DELLA RAGAZZINA, DOPO AVERE PRESO TRA LE MANI IL CELLULARE DELLA FIGLIA…