COSA HANNO IN COMUNE UN’INSEGNANTE DI YOGA ITALIANA E IL PRINCIPE DI MONACO? APPARENTEMENTE NULLA, SE NON LA STESSA BRAMA DI METTERE LE MANI SULL’EREDITÀ DEL RICCO POSSIDENTE AMERICANO KELLOGG SMITH, MORTO NEL 2011 - L’UOMO HA FIRMATO DUE TESTAMENTI, LASCIANDO 3,5 MILIONI AL PRINCIPE E PARTE DEL BOTTINO ALL’EX MOGLIE E SCATENANDO UNA LUNGA BATTAGLIA LEGALE TRA LE PARTI - IN PRIMA ISTANZA HA VINTO ALBERTO, MA IN TRIBUNALE…

Estratto dell'articolo di Daniele Castellani Perelli per “la Repubblica”

Kellogg Smith e l'ex moglie

Il miliardario americano, la vedova insegnante di yoga e il principe Alberto di Monaco. È una storia curiosa quella che svela il settimanale L'Obs . Una storia di eredità e tribunali. E che in questi dieci anni era rimasta finora segreta. Tutto è iniziato nel 2011 con la morte a 85 anni, a Monaco, del ricco possidente americano Kellogg Smith. E con il ritrovamento di due suoi testamenti.

Nel primo viene dichiarata erede sua moglie, un'italiana ex insegnante di yoga, oggi quasi 70enne, da cui non ha avuto figli, e che il settimanale chiama con il nome di fantasia Isabella Smith. Nell'altro l'erede è invece, nientemeno, il principe monegasco. Ma quanto c'è in ballo? La bella cifra di 3,5 milioni di euro, che include anche un appartamento a Parigi e un monolocale a Monaco, ma che per buona parte consiste in alcuni conti di una succursale e di una filiale BNP Paribas nel Principato.

(…)

alberto di monaco cravatta buona pasqua

Nel 2012 il tribunale di Monaco dà ragione al suo sovrano, e ordina che l'eredità sia trasferita a lui. Isabella prova a negoziare e propone una donazione del 15 per cento alla Fondation Princesse Charlène. L'accordo non si trova e la parola passa al Tribunal de Grande Instance di Parigi, che ribalta il verdetto e premia la tenacia della vedova. Alberto deve restituire tutta l'eredità, ma fa appello perché non vuole versare 100mila euro di danni e interessi. Questa somma nel 2018 viene infine concessa a Isabella, che però per il resto ha solo recuperato l'appartamento parigino - ma non può ancora venderlo - e soprattutto non ha avuto accesso ai conti del marito.

CHARLENE E ALBERTO DI MONACO

Il braccio di ferro giudiziario dunque continua. Ciascuna parte accusa l'altra di voler tradire l'autentica volontà di Mr. Smith. Ora, il 9 settembre, la Corte d'appello di Parigi esaminerà la richiesta della vedova di sbloccare i conti del marito. Un'altra grana per il principe, che sarebbe anche sull'orlo del divorzio da Charlène, da tre mesi misteriosamente in Sudafrica senza lui e senza i bambini.

https://www.repubblica.it/esteri/2021/08/31/news/monaco_montecarlo_alberto_principe_eredita_yoga_smith_miliardario_vedova-315933273/

il principe alberto di monaco al circolo canottieri roma foto di bacco (4) alberto di monaco charlene e alberto di monaco IL PRINCIPE ALBERTO DI MONACO ALBERTO DI MONACO ALBERTO DI MONACO ALBERTO DI MONACO WIMBLEDON naomi e alberto di monaco Alberto di Monaco charlene e alberto di monaco charlene e alberto di monaco charlene e alberto di monaco