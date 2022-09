10 set 2022 18:10

COSA NON FANNO GLI INFLUENCER PER FAR PARLARE DI SÉ - ANGELA CALOISI, EX CORTEGGIATRICE DI UOMINI E DONNE HA FATTO CADERE IL SUO ANELLO DI DIAMANTI IN ACQUA, PRIMA DEL RED CARPET – ERA STATA INVITATA ALLA MOSTRA DEL CINEMA COME “AMBASSADOR” DI GHD. QUALCHE GIORNO FA UN’ALTRA "MORTA DI FAMA", SOPHIE CODEGONI, AVEVA RICEVUTO LA PROPOSTA DEL FIDANZATO, ALESSANDRO BASCIANO, PROPRIO SUL TAPPETO ROSSO…