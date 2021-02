COSA NON SI FA PER FARSI INOCULARE! IN FLORIDA DUE DONNE SULLA QUARANTINA SI TRAVESTONO DA ANZIANE PER TENTARE DI FARSI VACCINARE: NELLO STATO AL MOMENTO DA' L’ACCESSO AL SIERO PER GLI OVER 65 E LE DUE FURBETTE VOLEVANO SALTARE IL TURNO, CERCANDO DI FOTTERE IL PERSONALE SANITARIO CON GUANTI, OCCHIALI E COPRICAPO…

DAGONEWS

travestimento anziane vaccino

Cosa non so farebbe per farsi inoculare! In Florida due donne si sono travestite da anziane per cercare di farsi vaccinare contro il Covid-19.

Le donne, entrambe di età inferiore ai 45 anni, indossavano cuffie, guanti e occhiali per camuffarsi cercando di apparire due over 65 anni, l’età minima al momento per essere vaccinati in Florida.

Raul Pino, il direttore del dipartimento della salute di Orange County, ha raccontato che questo è un esempio di come la gente non stia nella pelle per avere il vaccino e come ci sia una domanda sempre crescente di gente disposta a farsi inoculare.

vaccino covid

Il travestimento da vecchiette è solo l’ultimo esempio di persone che hanno tentato di fare i furbetti per avere dosi non destinate a loro. Il mese scorso, le autorità hanno identificato una ricca coppia canadese che si era presentata in una remota comunità americana per farsi inoculare con dosi destinate agli anziani. Nel frattempo, un dipartimento sanitario dell'Indiana ha emesso un avvertimento all'inizio di questo mese contro quella che hanno definito "una sostanziale mancanza di moralità" dopo che le persone avevano mentito sul sito per la prenotazione delle vaccinazioni sul loro indirizzo, sul lavoro e sull’età.

vaccino anti coronavirus di moderna vaccino over 80 scatole di vaccino pfizer distribuite negli usa 1 code per il vaccino 8 code per il vaccino 1 code per il vaccino 3 code per il vaccino 2 code per il vaccino 4 code per il vaccino 10 code per il vaccino 9 code per il vaccino 6 code per il vaccino 5 code per il vaccino 7 anziana