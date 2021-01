COSA C’È DIETRO IL DIVORZIO DI KANYE WEST E KIM KARDASHIAN? A DIVIDERE LA COPPIA CI SAREBBE IL BIPOLARISMO DI WEST CHE LO HA PORTATO A COMPORTARSI DA SVALVOLATO: PRIMA LA MINACCIA DI DIVORZIO QUANDO KIM HA INCONTRATO PER LAVORO IL RAPPER MEEK MILL, POI LE RIVELAZIONI CHOC SULL'ABORTO DELLA PRIMA FIGLIA E IL DISCORSO SCONCLUSIONATO ALL'ANNUNCIO DELLA CANDIDATURA – MA POTREBBERO SPUNTARE PURE LE CORNA DEL RAPPER CON UNA STAR ANDROGINA… - VIDEO

kanye west e kim kardashian 5

Cosa c’è dietro l’imminente divorzio di Kanye West e Kim Kardashian? I motivi che hanno fatto allontanare la coppia sono molteplici, ma è molto chiaro che, come ha sottolineato la stessa influencer in lungo post, il bipolarismo di Kanye ha avuto un ruolo rilevante nel loro allontamento.

Kanye For President: la preoccupazione di Kim

Il 4 luglio, Kanye ha annunciato che intendeva candidarsi alla presidenza mentre scriveva su Twitter: «Ora dobbiamo realizzare la promessa dell'America confidando in Dio. Unificare la nostra visione e costruire il nostro futuro. Mi candido alla presidenza degli Stati Uniti!».

kanye west e kim kardashian 6

Inizialmente, Kim ha offerto il suo sostegno, insieme al magnate della tecnologia Elon Musk. Ma poco dopo si è capito che l’esposizione di Kanye si sarebbe rivelata un disastro. La conferma è arrivata il 19 luglio quando il rapper ha fatto un discorso sconclusionato all'Exquis Event Center di North Charleston in South Carolina: sfoggiando un giubbotto antiproiettile è più volte scoppiato in lacrime: «Non me ne frega un cazzo se vinco la presidenza o no...Ci sono dei senzatetto davanti al negozio Gucci. Mi interessano queste cose. E io sono al servizio di Dio».

La posizione sull’aborto: «Ho quasi ucciso mia figlia».

i figli di kanye west e kim kardashian

Kanye ha rivelato che lui e Kim aveva considerato l’idea di abortire nel 2012 mentre aspettavano la loro figlia North West. «La mia ragazza mi ha chiamato urlando, piangendo. Sono un rapper. E lei ha detto di essere incinta. Lei stava piangendo». West ha aggiunto che stava valutando cosa fare, quando ha ricevuto ciò che ha interpretato come un segno da Dio. Cosciente di sconvolgere la famiglia con quelle rivelazioni, Kanye ha aggiunto: «Anche se mia moglie deciderà di divorziare dopo questo discorso, le sono grata per aver portato North in questo mondo, quando io non volevo. Ho quasi ucciso mia figlia!».

The Meek Mill Saga. «Ho cercato di divorziare quando Kim ha incontrato Meek»

kanye west 2

Un altro momento di rottura c’è stato quando Kim ha incontrato il rapper Meek Mill per discutere della riforma delle carceri nel 2018 al Waldorf di Beverly Hills. Kanye è andato su tutte le furie minacciando di chiedere il divorzio sui social per poi scusarsi e dire di essere andato in ospedale per problemi di ansia.

Il bipolarismo

Mercoledì mattina, Kim ha parlato del bipolarismo del marito, condividendo un lungo post su Instagram: «Capisco che Kanye sia soggetto a critiche perché è un personaggio pubblico e le sue azioni a volte possono provocare opinioni ed emozioni forti. È una persona brillante ma complicata che oltre alla pressione di essere un artista e un uomo di colore che ha vissuto la dolorosa perdita di sua madre, deve affrontare la pressione e l'isolamento che è acuito dal suo disturbo bipolare.

kanye west e kim kardashian 1

Coloro che sono vicini a Kanye conoscono il suo cuore e capiscono che le sue parole a volte non sono in linea con le sue intenzioni ...Come molti di voi sanno, Kanye ha un disturbo bipolare. Chiunque abbia questo problema o abbia una persona cara affetta da questa malattia, sa quanto sia incredibilmente complicato e doloroso da capire. Non ho mai parlato pubblicamente di come questo ci abbia influenzato in casa perché sono molto protettiva nei confronti dei nostri figli e del diritto alla privacy di Kanye quando si tratta della sua salute.

kim kardashian 1

Ma oggi, mi sento come se dovessi commentare a causa dello stigma e dei pregiudizi sulla salute mentale. Le persone che sono lontane da questa esperienza possono giudicare e non capire che l'individuo stesso deve impegnarsi per ottenere aiuto, non importa quanto duramente la famiglia e gli amici ci provino. Vivere con il disturbo bipolare non diminuisce o invalida i suoi sogni e le sue idee creative, non importa quanto grandi possano sembrare per alcuni i suoi sogni».

Le lacrime di Kim

A luglio la coppia era stata vista insieme la prima volta dopo il disastroso discorso della candidatura. E non erano per nulla rose e fiori. Kim era in lacrime in auto mentre urlava contro il marito. All'epoca fonti vicine alla coppia dissero a "People": «È esausta. Si sente molto ferita da Kanye. Ha provato a contattarlo più volte e lui la ignora. È una brutta situazione. Ha deciso di volare a Cody per parlare con lui di persona. Non vuole più essere ignorata».

kim kardashian 2

Le corna

Per ultimo ci sarebbero dei rumor secondo cui Kanye ha tradito Kim con il guru del make-up Jeffree Star che non si considera né uomo né donna, ma androgino. La voce circola insistentemente su TikTok ed è avvalorata anche dal fatto che i due vivono in case abbastanza vicine a Hidden Hills. Inoltre i due stanno trascorrendo molto tempo nel Wyoming, dove West ha un ranch e Star una tenuta. Ultimo indizio: domenica Star ha pubblicato un tweet ambiguo, “I’m ready for Sunday Service”, ovvero quelle messe cantate organizzate da Kanye West. Una trollata o dietro c’è un fondo di verità?

