16 mar 2023 10:06

COSA SIGNIFICA DARE LA VITA PER UN FIGLIO – A PESCARA UNA 44ENNE, ORIGINARIA DI MOSCA, MALATA DI CANCRO RIFIUTA LA CHEMIOTERAPIA PER FAR NASCERE IL FIGLIO – LA DONNA, COLPITA DA UNA FORMA DI TUMORE MOLTO AGGRESSIVA HA SCELTO DI PORTARE AVANTI LA GRAVIDANZA E DARE ALLA LUCE IL BIMBO NATO NELL'AGOSTO SCORSO. LEI INVECE SE N'È ANDATA IN UN LETTO DELL'OSPEDALE DI AVEZZANO…