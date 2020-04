COSA SUCCEDE SE CI SI SCHIANTA CONTRO UNA ROTATORIA A 150 CHILOMETRI ORARI? SI DECOLLA! – INCIDENTE SPAVENTOSO IN POLONIA DOVE UN UOMO UBRIACO AL VOLANTE DELLA SUA AUTO È LETTERALMENTE VOLATO, ABBATTENDO UN ALBERO PRIMA DI SCHIANTARSI CONTRO GLI EDIFICI DI UN CIMITERO … - VIDEO

Da "www.lasiciliaweb.it"

auto decolla alla rotonda 5

Cosa succede quando si va contro una rotonda ad alta velocità? La risposta a questa domanda arriva da un video ripreso, verso le 18 della domenica di Pasqua, da una telecamera di sicurezza a Rabien, Lodz, in Polonia.

Un uomo, al volante di una Suzuki Swift non ha visto la rotatoria e ci è salito sopra, finendo per lanciare per aria la sua vettura come un’auto acrobatica dopo avere abbattuto un albero di pino a mezz’aria e mancando per poco una statua del papa, prima di schiantarsi contro gli edifici in un cimitero.

auto decolla alla rotonda 3

A che velocità procedeva l’uomo? Molto veloce, 150 km/h. Il guidatore, che non ha riportato ferite gravi, è stato arrestato per presunta guida in stato di ebbrezza.

auto decolla alla rotonda 2 auto decolla alla rotonda 1