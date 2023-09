COSA SUCCEDE SE UN GRUPPO DI MILIONARI PRENOTA UN INTERO HOTEL PER FARE UNA MAXI ORGIA? IL RACCONTO DA INCUBO DI UN MANAGER, CHE DESCRIVE STANZE CON I MURI IMBRATTATI DI SANGUE, FECI E SPERMA – IL SOFFIONE DELLA DOCCIA USATO COME SEX TOY ANALE E IL DISAPPUNTO DEGLI ADDETTI ALLE PULIZIE PER LA MANCIA: "È STATO DISGUSTOSO, DOPO TUTTO QUESTO DRAMMA ABBIAMO GUADAGNATO..."

Estratto dell'articolo di www.leggo.it

Un gruppo di milionari hanno prenotato un intero hotel per fare una maxi orgia che ha lasciato lo stabile in condizioni indecorose. Le persone addette alla pulizia hanno raccontato di stanze imbrattate di sangue, feci e sperma, arrivati fin sopra il soffitto. Pare che poi alcune camere siano state danneggiate e alcuni oggetti siano stati usati come sex toys.

[…] Sebbene abbiano pagato cifre da capogiro, certo non giustifica il modo in cui hanno lasciato i vari ambienti.

Pare anche che alcuni clienti siano stati sorpresi a fare sesso dal personale, nonostante fosse stato dato loro un orario per il check out proprio per favorire le operazioni di pulizia.

Gli addetti hanno parlato anche di un soffione di una doccia tagliato via, il capo dell'hotel ha spiegato che l'ospite lo aveva attaccato un tubo per sonda anale: «È stato disgustoso come si può immaginare. Dopo tutto il dramma abbiamo guadagnato 20 dollari in mance».

