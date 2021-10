COSA SUCCEDE A SEGUIRE I RIMEDI ALTERNATIVI ANTI-COVID? SI FINISCE IN TERAPIA INTENSIVA - UN ANZIANO DI 68 ANNI, NO VAX, SI E' FATTO CONVINCERE A FARSI CURARE CON LA TELEMEDICINA DA "IPPOCRATEORG", ASSOCIAZIONE CHE DIFFONDE TERAPIE SENZA ALCUNA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA - LA PROCURA HA APERTO UN'INDAGINE CONOSCITIVA E...

Franco Giubilei per "la Stampa"

Anziano in terapia intensiva 3

Il caso di Ferrara, un anziano finito in rianimazione dopo essersi affidato ai rimedi alternativi anti-Covid di IppocrateOrg, accende l'attenzione su associazioni e siti internet cari al mondo No Vax. Certe dottrine negazioniste, con annesse terapie più o meno fantasiose, viaggiano spesso sull'onda del passaparola via social, ma in questa vicenda su cui la procura ha aperto un'indagine conoscitiva la punta dell'iceberg è ben visibile a tutti sul sito ufficiale che porta il nome di chi ha ispirato il solenne giuramento di ogni medico del pianeta.

Protagonista di una recente, contestatissima conferenza ospitata peraltro in Senato, IppocrateOrg con le proprie argomentazioni ha convinto il 68enne, ospite in gravi condizioni da una settimana dell'ospedale Sant' Anna di Ferrara, che poteva curarsi con la telemedicina. Va da sé che si tratta di una persona che non ha mai voluto vaccinarsi, a conferma ulteriore della stretta parentela fra mondo No Vax e propalatori di sistemi terapeutici la cui validità è ben lontana da qualsiasi dimostrazione scientifica.

Anziano in terapia intensiva 2

C'è gente che ci crede e tanto basta. Ma le terapie intensive ospitano ormai, nel 90% dei casi, pazienti che hanno rifiutato il vaccino. Le chiacchiere da web bar, oltre a rilanciare teorie complottiste sulla natura dei vaccini, diffondono leggende come quella che afferma l'efficacia delle vitamine nella cura del Coronavirus.

I social network, per il loro stesso impianto, offrono la tribuna ideale per la diffusione di teorie e pratiche. Questo per la parte, già di per sé poco controllabile, dei profili social, ma nel dark web gira veramente di tutto, anche se il suo utilizzo presuppone una dimestichezza che la maggior parte delle persone non possiede.

IppocrateOrg

C'è anche una terra di mezzo frequentata da medici - neanche pochissimi - che praticano le «terapie precoci», da somministrare entro 72 ore dall'insorgenza dei primi sintomi. A questo riguardo, esiste pure un comitato dedicato alle terapie domiciliari, presieduto dall'avvocato campano Erich Grimaldi. Qui ci troviamo in un campo diverso e con margini di attendibilità diversi rispetto ai deliri online, ma i seguaci appartengono comunque al popolo di chi diffida della medicina ufficiale. E, naturalmente, dei suoi vaccini.

I GURU DEGLI ANTI BIG PHARMA DI IPPOCRATEORG