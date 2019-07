PANICO TRA GLI INFLUENCER: INSTAGRAM VUOLE NASCONDERE IL NUMERO DEI LIKE! – DOPO L’ESPERIMENTO IN CANADA, ORA IL TEST VIENE FATTO ANCHE IN ITALIA: NON È UNA DECISIONE DEFINITIVA, MA SOLO UNA PROVA PER SONDARE IL PARERE DEGLI UTENTI – IL TASTO LIKE NON SARÀ RIMOSSO, SEMPLICEMENTE IL NUMERO DEI “MI PIACE” SARÀ VISIBILE SOLO A CHI HA CONDIVISO IL POST…