DAGOREPORT - IN RAI SI E’ APERTA LA BATTAGLIA DEFINITIVA: GIAMPAOLO ROSSI VERSUS ROBERTO SERGIO - UNA SITUAZIONE ESPLOSIVA IN VISTA DELL’ASSEMBLEA DI APRILE QUANDO L’AD SERGIO CHIEDERÀ L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO. UNA VOLTA FIRMATO E CONTROFIRMATO, LA PALLA PASSA AL MINISTRO GIORGETTI, IN QUANTO LA RAI È UNA SOCIETÀ PER AZIONI PARTECIPATA AL 99,56% DAL MEF E ALLO 0,44% DALLA SIAE - QUEL CAVALIER TENTENNA DI GIORGETTI DARÀ SUBITO IL VIA PER L’ELEZIONE DI UN NUOVO CONSIGLIO IL QUALE NOMINERÀ AD E PRESIDENTE, COME VUOLE GIORGIA MELONI? OPPURE DARÀ RETTA AL SUO CAPITANO SALVINI RINVIANDO LA PRESA DI POTERE DI FRATELLI D'ITALIA E POSTICIPANDO IL NUOVO CDA A DOPO LE EUROPEE?