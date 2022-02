17 feb 2022 17:48

COSI' SO' BONI TUTTI A FARSI QUOTARE! - L'NFT CHE MELANIA TRUMP HA MESSO IN VENDITA IL MESE SCORSO SAREBBE STATO ACQUISTATO PROPRIO DALL'EX FIRST LADY - SUL SUO SITO WEB ERA STATA ANNUNCIATA LA VENDITA PER 170.000 DOLLARI DI UN'OPERA INTITOLATA "COLLEZIONE DEL CAPO DI STATO, 2022" - IL PACCHETTO COMPRENDEVA IL CAPPELLO CHE INDOSSAVA DURANTE UNA VISITA DI MACRON, UN SUO RITRATTO AD ACQUERELLO E...