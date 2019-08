COSÌ MUORE UN PEDOFILO – IN FLORIDA, UN 56ENNE IN CARCERE PER AVER STUPRATO UNA BIMBA DI 11 ANNI NEL 2013, È STATO UCCISO DA UN DETENUTO: IL KILLER 43ENNE GLI HA TENUTO LA TESTA SOTT’ACQUA NEL WATER FINO A QUANDO LA VITTIMA NON HA SMESSO DI RESPIRARE – PARE CHE TRA I DUE FOSSE SCOPPIATA UNA VIOLENTA LITE, MA COME CONFERMA IL CRIMINOLOGO KEN JEFFERSON, I PEDOFILI NON HANNO PACE IN PRIGIONE: “DEVONO SEMPRE GUARDARSI LE SPALLE E SPERARE DI…”

DAGONEWS

david oseas ramirez

Un detenuto, all’ergastolo per aver stuprato una bambina, è stato ucciso nel bagno del carcere da un altro carcerato. È successo nella prigione di Duval County a Jacksonville, in Florida, lo scorso martedì dove gli agenti hanno trovato il cadavere di David Oseas Ramirez, 56 anni, nella sua cella: l’uomo era accusato di aver violentato una bimba di 11 anni nel 2013.

A ucciderlo dopo una violenta lite è stato il condannato per omicidio Paul Dixon, 43 anni: pare che l’uomo gli abbia tenuto la testa in acqua nel water fino a quando non ha smesso di respirare. Un terzo detenuto nella stessa cella si rifiuta di collaborare e di raccontare i dettagli di quanto è successo. Adesso alla polizia non resta che esaminare i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

duval county a jacksonville

Il criminologo Ken Jefferson ha riferito a Newsweek che i colpevoli di abusi su minori come Ramirez non trovano "pace in prigione": «Quando gli uomini vanno in prigione per reati che coinvolgono minori devono sempre guardarsi le spalle. Devono sperare di poter fare amicizia con qualcuno che li protegga».

