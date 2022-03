COSÌ TI SUONO LA RESISTENZA - IL COMMOVENTE FILMATO DEI SOLDATI UCRAINI CHE SUONANO L’INNO NAZIONALE ATTORNO AL CRATERE DI UNA BOMBA A KIEV TRA PALAZZI DISTRUTTI ED EDIFICI IN FIAMME – E IN UN BUNKER UNA VIOLINISTA PROVA A TENERE ALTO IL MORALE SUONANDO SOTTO LE BOMBE… - VIDEO

DAGONEWS

militari ucraini suonano l'inno a kiev 1

Un filmato commovente mostra i soldati ucraini che suonano l’inno nazionale attorno al cratere di una bomba a Kiev. Il video, caricato ieri sui social media dal membro del parlamento ucraino e leader dell'opposizione Kira Rudik, mostra il gruppo di militari in uno scenario apocalittico tra palazzi distrutti ed edifici in fiamme.

Nel frattempo è diventato virale il video di una violinista che prova tenere l’umore alto in un sotterraneo mentre il Paese continua a vivere sotto le bombe.

militari ucraini suonano l'inno a kiev 3 militari ucraini suonano l'inno a kiev 2 guerra in ucraina 2 guerra in ucraina 1 UNA MADRE E I DUE FIGLI UCCISI DAI BOMBARDAMENTI RUSSI A IRPIN civili uccisi dai bombardamenti russi fuga da irpin ucraini in fuga il bambino morto a mariupol guerra in ucraina 3 guerra in ucraina 5 guerra in ucraina 6 guerra in ucraina 4 guerra in ucraina 2 violinista suona in un bunker in ucraina