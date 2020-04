10 apr 2020 14:54

E COSÌ LA TRIBÙ NON ESISTE PIÙ - IL BRASILE HA ANNUNCIATO IL PRIMO CASO DI CORONAVIRUS IN UNA COMUNITÀ INDIGENA DELL'AMAZZONIA: UNA 20ENNE DELLA TRIBÙ DEI KOKAMA - NELLA STESSA ZONA ERANO GIÀ STATI ACCERTATI QUATTRO CASI, INCLUSO UN MEDICO CHE ERA RISULTATO POSITIVO E CHE ERA ENTRATO IN CONTATTO CON LA DONNA – PER GLI ESPERTI IL COVID-19 POTREBBE DECIMARE LA…