Dagotraduzione dal Sun

Ieri gli scienziati del Center for Radio Astronomy Research, in Australia, hanno fatto sapere di aver scoperto un oggetto misterioso, diverso da tutto ciò che gli astronomi hanno visto fino ad oggi, che orbita nel nostro cortile galattico. Si tratta di una strana massa rotante, che rilascia un’enorme esplosione di energia ogni 20 minuti. Questa radiazione, che attraversa la linea di vista dei telescopi sulla Terra ogni 60 secondi, è una delle sorgenti radio più luminose del cielo.

Credono che il lampeggiatore cosmico potrebbe essere una stella super densa o una nana bianca - nuclei di stelle collassati - con un potente campo magnetico.

«Questo oggetto appariva e scompariva nel giro di poche ore durante le nostre osservazioni», ha detto la dott.ssa Natasha Hurley-Walker, un'astronoma della Curtin University in Australia che ha guidato il team.

«È stato del tutto inaspettato. Era un po' inquietante per un astronomo perché non c'è nulla di noto nel cielo che si comporti così. Ed è davvero abbastanza vicino a noi – a circa 4.000 anni luce di distanza. È nel nostro cortile galattico».

L'oggetto è stato scoperto utilizzando il telescopio Murchison Widefield Array (MWA) nell'entroterra australiano, ed è ciò che gli astronomi conoscono come un transitorio: un oggetto nel cielo notturno che si accende e si spegne, come una stella morente.

I cosiddetti "transitori lenti" compaiono nel corso di diversi giorni e svaniscono dopo pochi mesi. Un esempio è un'esplosione stellare chiamata supernova. I "transitori veloci" - come il tipo di stella di neutroni chiamata pulsar - si accendono e si spengono in pochi secondi o addirittura millisecondi. L'oggetto appena scoperto è insolito perché non rientra in nessuna delle due categorie, trasmettendo le sue onde radio attraverso la galassia in periodi della durata di circa un minuto.

La coautrice dello studio, la dott.ssa Gemma Anderson, ha affermato che la cosa spaziale è più piccola del Sole ma incredibilmente luminosa. Emette onde radio altamente polarizzate, suggerendo che ha un potente campo magnetico.

Il dottor Hurley-Walker ha affermato che le osservazioni corrispondono alla descrizione di un ipotetico oggetto chiamato "magnetar a periodo ultra lungo".

«È un tipo di stella di neutroni che ruota lentamente che è stato previsto esistere teoricamente», ha detto. «Ma nessuno si aspettava di rilevarne direttamente uno come questo perché non ci aspettavamo che fossero così brillanti. In qualche modo sta convertendo l'energia magnetica in onde radio in modo molto più efficace di qualsiasi altra cosa che abbiamo visto prima».

Il team sta continuando a monitorare l'oggetto con il MWA per avere un'idea migliore di cosa potrebbe essere. «Più rilevamenti diranno agli astronomi se questo è stato un evento raro una tantum o una nuova vasta popolazione che non avevamo mai notato prima», ha aggiunto il dottor Hurley-Walker.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature.