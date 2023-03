COSPITO, ARRIVA IL VATICANO! – LA RIVELAZIONE DELL’EX SENATORE LUIGI MANCONI: “ALTE GERARCHIE DELLA CHIESA STANNO SEGUENDO DA VICINO LA VICENDA SPERANDO IN UN ESITO POSITIVO” – DOPO 134 GIORNI DI SCIOPERO DELLA FAME L’AVVOCATO DEL TERRORISTA ANARCHICO CI FA SAPERE CHE ALFREDO COSPITO “NON HA INTENTI SUICIDI” (E ALLORA MANGIASSE) MA, NELLA LETTERA SCRITTA PROPRIO AL LEGALE, COSPITO GIA' PARLA DEL SUO TRAPASSO: "LA MIA MORTE PORRA' UN INTOPPO AL 41 BIS..."

Estratto dell’articolo di Fra.Gri. per “la Stampa”

ALFREDO COSPITO

Centrotrentaquattro giorni di sciopero della fame, però Alfredo Cospito è sempre più determinato ad andare avanti. «Non ha intenti suicidari - dice il suo avvocato, Flavio Rossi Albertini, che l'ha visitato in carcere due giorni fa - ma ritiene che questa non sia vita». E così il terrorista anarchico è tornato alla forma più estrema di digiuno, rifiutando anche potassio e zucchero. Secondo il suo avvocato, «il fisico è estremamente provato avendo perso 55 kg, ma lui è fiero».

ALFREDO COSPITO

Cospito continua la sua battaglia. I motivi li ha scritti in una lettera al legale e senza infrangere alcuna regola, con il via libera della censura del carcere. «Sono convinto che la mia morte porrà un intoppo a questo regime (il 41bis, ndr) e che i 750 che subiscono da decenni possano vivere una vita degna di essere vissuta, qualunque cosa abbiano fatto. Amo la vita, sono un uomo felice, non vorrei cambiare la mia vita con quella di un altro e proprio perché l'amo non posso accettare questa non vita senza speranza». […]

luigi manconi

Rivela intanto l'ex senatore Luigi Manconi, che ha preso a cuore il caso Cospito: “Alte gerarchie della Chiesa, nel massimo riserbo, stanno seguendo da vicino la vicenda, sperando in un esito positivo” […]

ARTICOLI CORRELATI

ALFREDO COSPITO. rilievi dei carabinieri dopo l attentato a roberto adinolfi genova 7 maggio 2012 1 rilievi dei carabinieri dopo l attentato a roberto adinolfi genova 7 maggio 2012 2