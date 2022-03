IN COSTA RICA UN RAGAZZINO SI LANCIA SULLA FUNE SOPRA LA FORESTA E VA A SBATTERE CONTRO UN... BRADIPO! - L'ANIMALE SI ERA ARRAMPICATO SUL CAVO E SE NE STAVA TRANQUILLO AD AMMIRARE IL PANORAMA - IRONIA SUI SOCIAL: "IL BAMBINO AVRA' CIRCA 20 ANNI QUANDO SCENDERA'" - VIDEO!

Dagotraduzione dal Daily Mail

Ragazzo contro bradipo in Costa Rica

Guardate il video che è stato condiviso online da un parco avventura in Costa Rica. Un bambino, imbracato e legato a una fune, si lancia sopra la foresta insieme ad una guida ma a metà strada la loro corsa viene bruscamente interrotta da un bradipo che si è appeso alla corda.

Nel filmato si vede il ragazzo scontrarsi frontalmente con l’animale. La guida, che è dietro di lui, riesce a liberare il ragazzo, quindi il bradipo inizia a camminare lungo la fune, accennando anche un saluto. «Sette persone sono andate su quel cavo, e non c’erano animali. Dopo 30 secondi era salito un bradipo. Ma il bambino ha fatto un ottimo lavoro usando il freno, ed con la guida sono stati in grado di gestire la situazione. Nessuno è rimasto ferito, né il bradipo né il bambino, ma abbiamo dovuto aspettare 15 minuti che il bradipo si levasse di mezzo».

Ragazzo contro bradipo in Costa Rica 2

Sui social la scena ha provocato un’ondata di commenti: «Avrà circa 20 anni quando scenderanno» riferendosi ai movimenti estremamente lenti del bradipo; «Tutta questa natura impefisce di vivere la natura?!»; «Onestamente non so come queste cose siano ancora vive, ma sono così felice che lo siano».

Ragazzo contro bradipo in Costa Rica 4 Ragazzo contro bradipo in Costa Rica 5 Ragazzo contro bradipo in Costa Rica 3