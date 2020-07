8 lug 2020 13:15

IL COVID L'HA RINCOJONITO – BORIS JOHNSON SPARA A ZERO SULLE CASE DI RIPOSO DOVE SONO MORTE 20MILA PERSONE: “NON HANNO SEGUITO LE PROCEDURE NEL MODO IN CUI AVREBBERO DOVUTO” – PECCATO CHE ALL’INIZIO DELL’EMERGENZA SIA STATO LO STESSO JOHNSON A DECIDERE DI TRASFERIRE QUANTI PIÙ ANZIANI POSSIBILE, SENZA NEMMENO TESTARLI, NELLE STRUTTURE PER EVITARE LA SATURAZIONE DEGLI OSPEDALI...