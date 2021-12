31 dic 2021 20:09

IL COVID COMANDA AD ARCORE - SONO RISULTATI POSITIVI ALCUNI DEI DIPENDENTI DI VILLA SAN MARTINO, LA RESIDENZA DI SILVIO BERLUSCONI AD ARCORE. IL LEADER DI FORZA ITALIA È NEGATIVO, COSÌ COME LA SUA COMPAGNA, MARTA FASCINA, E NON CAMBIERANNO I LORO PROGRAMMI NÉ PER CAPODANNO NÉ PER I PROSSIMI GIORNI - È POSITIVO ANCHE ANTONIO TAJANI, MA IL SUO CASO NON È LEGATO A QUELLI RISCONTRATI A VILLA SAN MARTINO