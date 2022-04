IL COVID CONTINUA A UCCIDERE (CHI NON SI VACCINA) - SANTINA ZAMPIERI AVEVA 42 ANNI E NESSUNA PARTICOLARE PATOLOGIA ALLE SPALLE: È MORTA VENERDÌ ALL’OSPEDALE DI DOLO, IN PROVINCIA DI VENEZIA, DOPO UN RICOVERO DURATO SETTIMANE. AVEVA CONTRATTO IL VIRUS AI SUOI FAMILIARI. INIZIALMENTE SEMBRAVA CHE LA MALATTIA STESSE DECORRENDO SENZA PARTICOLARI PROBLEMI. MA DOPO UN PO'...

Matteo Riberto per www.corriere.it

SANTINA ZAMPIERI

Aveva 42 anni, nessuna particolare patologie alle spalle, ma il Covid non le ha lasciato scampo.

È morta venerdì Santina Zampieri, dopo un ricovero durato settimane. La donna, che non risulta vaccinata, abitava in via Basse a Campolongo Maggiore, nel Veneziano.

Solare e sempre sorridente

«Siamo sconvolti – dice il sindaco Mattia Gastaldi – era una donna solare, sempre sorridente e molto conosciuta in paese anche perché attiva in parrocchia. Esprimo il mio cordoglio a tutta la famiglia. Come amministrazione siamo pronti a dare il massimo aiuto e supporto».

OSPEDALE DI DOLO VENEZIA

Santina Zampieri lavorava come impiegata in un’azienda a Villatora di Saonara nel Padovano. Aveva contratto il Covid a marzo. Insieme a lei erano risultati positivi anche alcuni suoi familiari.

Inizialmente sembrava che la malattia stesse decorrendo senza particolari problemi. Ma dopo un po’ di giorni il quadro si era aggravato.

I suoi familiari si erano negativizzati, mentre le sue condizioni erano peggiorate velocemente. Si sentiva sempre più stanca e aveva iniziato ad avere difficoltà respiratorie che erano diventate sempre più acute, costringendola al ricovero in ospedale di Dolo.

L’aggravamento delle condizioni

terapia intensiva covid

Santina era rimasta nel nosocomio dolese per alcuni giorni, ma il suo corpo non rispondeva alle cure dei sanitari.

Era stata quindi trasferita all’Angelo, ospedale hub della provincia per un disperato tentativo di salvarla. Ma non c’è stato nulla da fare: il Covid aveva ormai intaccato pesantemente i polmoni.

Campolongo Maggiore, paese di poco più di 10 mila abitanti, è in lutto. Anche perché la donna, secondo quanto racconta chi la conosceva, era in salute prima di contrarre il virus.

Andrea Zampieri CAMPOLONGO MAGGIORE

«L’avevo vista in una pasticceria circa 3 mesi fa – racconta l’ex sindaco di Campolongo Andrea Zampieri – mi sembrava che stesse benissimo. Ci siamo salutati e abbiamo scambiato due chiacchiere come sempre. Avevamo fatto le elementari insieme, ci conoscevamo da una vita. È sempre stata solare, propositiva. Era lei che organizzava le rimpatriate con in vecchi compagni davanti a una pizza. Mi dispiace moltissimo».

Ancora decessi

Santina Zampieri lascia la mamma Ida, i fratelli Giuseppe, Matteo e Giovanni e la sorella Mariella. I funerali si terranno mercoledì, alle 15.30, nella chiesa di Campolongo. Negli ultimi 15 giorni, sono stati 21 i decessi Covid nel Veneziano. Perlopiù persone molto anziane, pluripatologiche.

SANTINA ZAMPIERI

E proprio la settimana scorsa il direttore del dipartimento di prevenzione dell’Usl 3 Vittorio Selle aveva fatto un nuovo appello alla vaccinazione, anche alla luce della scarsa adesione degli over 80 alla quarta dose: nel Veneziano solo il 5% degli ultraottantenni l’ha per ora fatta o prenotata. «Invito tutti a non procrastinare la quarta dose – aveva detto Selle – e invito anche chi non ha ancora fatto la prima a recarsi negli hub. È vero che le nuove varianti sembrano meno aggressive dal punto di vista clinico, ma nei grandi numeri emergono i casi gravi e viaggiamo ancora a una media di oltre 1000 nuovi casi al giorno».

terapia intensiva covid 4