12 feb 2022 14:32

IL COVID? FOTTITENE E BALLA! RIAPRONO LE DISCOTECHE, MA SECONDO I PROPRIETARI DEI LOCALI, "LE NUOVE REGOLE HANNO NON POCHE CONTRADDIZIONI" - LA MASCHERINA NON E' OBBLIGATORIA IN PISTA, MA AL TAVOLO SI' - E POI "PUO' ENTRARE SOLO CHI HA IL SUPER GREEN PASS, LA CAPIENZA DEVE ESSERE AL 50% E SI DEVE BALLARE A DUE METRI DI DISTANZA A MENO CHE NON SI SIA CONGIUNTI (CON BUONA PACE DI QUALSIASI TENTATIVO DI APPROCCIO) - SIAMO ARRIVATI AL PUNTO CHE OGGI I CONCERTI NON SI POSSONO FARE, MA I DJ-SET SI'