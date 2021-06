COVID NEL PALLONE - L'ELENCO DELLE NAZIONALI CHE PARTECIPANO ALL'EUROPEO CHE HANNO VACCINATO I GIOCATORI E' TROPPO CORTO: ITALIA, FRANCIA, POLONIA, UNGHERIA, RUSSIA E TURCHIA - LE ALTRE SQUADRE HANNO LASCIATO LIBERTA' DI SCELTA AI GIOCATORI, O HANNO DECISO INTENZIONALMENTE DI EVITARE LE DOSI - L'UNICA CERTEZZA E' CHE NON C'E' STATO UN CRITERIO UNICO...

Dagotraduzione da El Periodico

LUIS ENRIQUE

La vaccinazione contro il Covid 19 da parte dei giocatori di Luis Enrique, dopo i due positivi nella squadra spagnola, ha sollevato polemiche in Spagna sul fatto che sia stato o meno un privilegio per i calciatori ricevere il trattamento saltando i criteri dell'amministrazione per età.

Tuttavia, in altri paesi che partecipano al torneo, i calciatori hanno già ricevuto il vaccino o, come nel caso della Spagna, stanno per farlo. Questa è la situazione tra le diverse squadre che disputano l'Europeo al via questa settimana.

roberto mancini 2018

Il caso dell'Italia

Il Governo Transalpino e il Ministero della Salute hanno concesso un diritto di priorità ai selezionati che dal 26 maggio sono completamente immunizzati, con le due dosi di vaccino ricevute negli ospedali di Roma e Milano.

Il diritto di decidere in Francia

I giocatori di Didier Deschamps hanno la libertà di scegliere se ricevere o meno il vaccino, secondo gli stessi criteri che si applicano all'intera popolazione francese. La puntura, dunque, è stata una libera scelta dei calciatori. Alcuni di loro, come Kylian Mbappé, hanno messo in scena la loro vaccinazione sui social network. La squadra tecnica dei 'bleus' è stata vaccinata in via precauzionale.

La cautela tedesca

deschamps

I giocatori tedeschi non sono completamente immunizzati poiché la maggior parte ha preferito non ricevere nessuno dei vaccini autorizzati per evitare gli effetti collaterali che comportano. Tuttavia, alcuni hanno già la prima dose o stanno per riceverla, anche se i nomi non sono stati resi pubblici.

Polonia, immunizzata

Tutti i calciatori sono già vaccinati. Come vaccino è stato scelto il laboratorio Janssen, perché prevede una singola dose e quindi evita una seconda puntura.

La Russia e il vaccino locale

Le autorità del Paese hanno utilizzato il vaccino locale, Sputnik V. Di ufficiale c’è solo che lo staff tecnico è stato vaccinato e che i giocatori che hanno già superato la malattia, come il brasiliano nazionalizzato russo, Mario Fernandes, non sarebbero stati immunizzati.

Vaccino Sputnik V

La situazione britannica

Inghilterra, Galles e Scozia hanno seguito gli slogan del governo di Londra e i criteri sanitari britannici. Non hanno avuto nessun vantaggio in quanto sono calciatori e rappresentanti delle loro federazioni. Poiché la maggior parte di loro ha meno di 30 anni, inizieranno le vaccinazioni la prossima settimana, quando inizierà la somministrazione del vaccino a questa fascia di età.

Belgio, quasi vaccinato

È in una situazione simile alla Spagna, il governo ha offerto la protezione ai giocatori di Roberto Martínez, sebbene la vaccinazione non sia obbligatoria, quindi alcuni dei convocati l'hanno rifiutata.

Paesi Bassi, con sei rifiuti

Pfizer

Attraverso il Ministero dello Sport, la vaccinazione è stata offerta ai calciatori olandesi, sebbene sei di loro l'abbiano rifiutata. È stato deciso di effettuare la vaccinazione durante il ritiro in Portogallo per evitare effetti collaterali durante la competizione.

Turchia, con Pfizer

Tutti i calciatori, allenatori e assistenti turchi hanno ricevuto le due dosi del vaccino Pfizer a maggio.

Ungheria, Eurocup e Giochi Olimpici

Già a gennaio il governo ungherese ha deciso che tutti gli atleti che avrebbero partecipato ai grandi eventi nel corso del 2020 potevano essere vaccinati. Il provvedimento ha interessato sia i calciatori che i partecipanti ai prossimi Giochi, quindi la maggior parte dei giocatori in Eurocup è già vaccinata.

EUROPEI ROMA

Le squadre non vaccinate

Il resto delle squadre partecipanti all'Eurocup non ha intenzione di vaccinare i calciatori. In questa situazione sono: Danimarca, Svezia, Finlandia, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Macedonia del Nord, Croazia, Svizzera, Portogallo e Ucraina.