22 lug 2020 08:14

COVID Y TAPAS - IL CORONAVIRUS RIACCELERA IN SPAGNA: 201 FOCOLAI - E’ IL SECONDO PAESE IN EUROPA PER RECRUDESCENZA DEL VIRUS - GLI EPICENTRI A BARCELLONA E LLEIDA. INCIDENZA DEI CONTAGI TRIPLICATA NELLE ULTIME SETTIMANE ANCHE SE LA CURVA DEI RICOVERI È BASSA - COSA HA RIACCESO L’EPIDEMIA? SCARSO USO DELLE MASCHERINE, LUOGHI CONTAMINATI, ZERO DISTANZE DI SICUREZZA NEI LOCALI NOTTURNI E IN SPIAGGIA. E LA RIPARTENZA DI FESTE IN FAMIGLIA, CERIMONIE, SAGRE PAESANE…