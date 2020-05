MA PER TRAVAGLIO NON ERA SOLO UN ''EQUIVOCO''? OGGI SUL "FATTO" CI PENSA IL SUO VICEDIRETTORE MARCO LILLO A SPUTTANARLO - SCRIVE LILLO: SONO STATI BONAFEDE E CONTE A SILURARE DI MATTEO, AL QUALE PRIMA FU PROMESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO, POI GLI FU SOTTRATTO IL DAP, CHE ANDRÀ A BASENTINI, UNO CHE ''HA ALTRE QUALITÀ. PER ESEMPIO È AMICO DI LEONARDO PUCCI, ASSISTENTE DI CONTE A FIRENZE. NONCHÉ AMICO DI BONAFEDE DAI TEMPI DELL'UNIVERSITÀ. PUCCI E BASENTINI SONO ENTRAMBI DELLA CORRENTE UNICOST, COME IL CAPOGABINETTO DI BONAFEDE. IL RESTO SONO CHIACCHIERE'' - LA RIPROVA? BASENTINI HA PRONTA DA CONTE UNA NUOVA POLTRONA NELL'ENNESIMA TASK FORCE, CHE AFFRONTERÀ L'EMERGENZA COVID NELLE CARCERI