UN, DUE, CONTE TER! - L’ADDIO DI RENZI ALLA MAGGIORANZA PREPARA IL TERRENO PER UNA CRISI PILOTATA - SENZA DIMETTERSI, CONTE SALIREBBE AL QUIRINALE PER CHIEDERE A MATTARELLA DI TORNARE IN SENATO PER UN NUOVO VOTO DI FIDUCIA. ED È LÌ CHE SALTEREBBE FUORI IL NUOVO GRUPPO DI RESPONSABILI - RENZI SPERA DI RIANIMARE “ITALIA VIVA” METTENDOSI A CANNONEGGIARE DALL’OPPOSIZIONE - LE DIMISSIONI DELLA BELLANOVA, IL RUOLO DI FRANCESCHINI E LO SCIPPO DI SENATORI...