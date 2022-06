1 giu 2022 18:20

UNA CRINIERA MEJO DE QUELLA DE AGASSI - IN CINA UN LEONE SI E' RITROVATO CON UNA FRANGIA PERFETTA PER VIA DELLA FORTE UMIDITA' - AI VISITATORI DELLO ZOO, SORPRESI DALL'ACCONCIATURA DEL FELINO, I GUARDIANI HANNO SPIEGATO CHE "E' STATA PURA MAGIA DELLA NATURA. NON AVREMMO OSATO TAGLIARE I CAPELLI AL LEONE" (TE CREDO!)... - FOTO