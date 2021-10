LA CRISI, IL COVID, DIFFICOLTA' IN FAMIGLIA: NEL REGNO UNITO I BABY BOOMER STANNO TORNANDO A VIVERE DAGLI ANZIANI GENITORI - CE' CHI SI E' TRASFERITO PER AIUTARLI, E CHI SI E' RITROVATO SENZA LAVORO ED E' STATO COSTRETTO AL TRASLOCO - PER MOLTI IL RITORNO A CASA E' STATA UN'ESPERIENZA POSITIVA: "ABBIAMO TRASCORSO MOLTI BEI MOMENTI INSIEME DURANTE IL LOCKDOWN"

Nel Regno Unito, dicono gli esperti, la pandemia di Covid ha avuto un effetto inaspettato: i baby boomer sono tornati a vivere con i loro anziani genitori. Le ragioni sono diverse, alcune di solidarietà, come prendersi cura di loro, altre di necessità, per via di tagli agli stipendi, separazioni o divorzi.

«La pandemia ha cambiato radicalmente il modo in cui molti di noi vivono» ha detto Stuart Lewis, fondatore di Rest Less, una comunità digitale per persone dai 50 anni in su. «Molti dei nostri membri sono tornati a vivere con i loro genitori durante la pandemia».

Per molti il ritorno a casa è stata un’esperienza positiva. Emma Egan, un’insegnante di 56 anni di New Malden, ha detto che trasferisi con i suoi genitori dopo essersi separata è stata una «benedizione». «Abbiamo trascorso molti bei momenti insieme durante il lockdown. Ora vivo a casa semplicemente perché mi piace vivere con loro. Quando me ne andrò, mi mancheranno terribilmente. Sono i miei amici oltre che i miei genitori, e sono le persone più bella che conosca».

Jim Jackson, direttore creativo di 61 anni, e sua moglie sono tornati a casa dei genitori dopo che i loro figli hanno lasciato la casa e loro hanno perso il lavoro. «Sapendo che trovare un nuovo lavoro a 60 anni non sarebbe stato facile, abbiamo deciso che il piano migliore era vendere la nostra casa per liberarci del mutuo e trasferirci nel seminterrato dei miei genitori» ha detto.

«Si è rivelata un’ottima esperienza. Ero orgoglioso di dire che avevo chiuso il cerchio e mi piaceva vivere nel seminterrato dei miei genitori», ha detto. «Senza la pressione del mutuo sono riuscito a trovare un nuovo lavoro. Quel nuovo lavoro ci ha permesso di comprare una nuova casa tutta nostra, a soli 10 minuti da mia madre, rimasta intanto vedova».

Le preoccupazioni finanziarie sono una delle ragioni principali per cui le persone anziane tornano a casa dei genitori: più di 355.000 persone di età pari o superiore a 50 anni sono disoccupate, solo tra maggio e luglio sono state licenziati in 31.000, secondo l'Ufficio per le statistiche nazionali.

Con l'aumento dell'inflazione e l'aumento della bolletta energetica all'orizzonte, l'idea di condividere il costo della vita potrebbe essere allettante anche per molte delle 360.000 persone di 55 anni e più ancora in aspettativa, che rischiano di rimanere senza lavoro per via dell’età se vengono licenziati ora.

Lance Rumbolt, un consulente informatico di 54 anni, si è trasferito a casa di sua madre dopo che la sua relazione si è interrotta durante la pandemia e si è indebitato. «Mia mamma lo adora perché i miei figli vengono sempre a trovarli e lei adora vederli così regolarmente. Tuttavia, desidero ardentemente il mio spazio, e ora che vivere a casa mi ha permesso di cancellare i miei debiti, ho intenzione di trasferirmi l'anno prossimo», ha detto.

Polly Neate, amministratore delegato di Shelter, l'organizzazione benefica per i senzatetto e l'alloggio, ha affermato che il calo dei redditi ha lasciato alcune persone anziane «a malapena aggrappate alle loro case durante la pandemia».

Per Ian O'Sullivan, 56 anni, un bibliotecario tornato dai suoi genitori dopo la rottura del suo matrimonio, l'esperienza è stata agrodolce. «Affittare un appartamento con il mio stipendio non era un'opzione, quindi sono stato molto fortunato che i miei genitori avessero spazio per me. Quando è arrivata la pandemia, sono stato messo in piena licenza. Questo si è rivelato vantaggioso in quanto significava che potevo prendermi cura dei miei genitori e assicurarmi che potessero rimanere completamente isolati», ha detto.

«Ma le cose sono cambiate radicalmente con il progredire del blocco. La mancanza di esercizio ha avuto un effetto negativo su di loro e alla fine del blocco finale, era evidente che avevano bisogno di così tanto aiuto che non posso andarmene da qui adesso. Quello che era iniziato come un accordo temporaneo è diventato permanente. L'unico conforto che ho è che almeno ho potuto aiutare i miei genitori vivendo con loro».