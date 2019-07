UNA CULATA AI CONSERVATORI – NICKI MINAJ HA FISSATO LA DATA DEL CONCERTO IN ARABIA SAUDITA: LA BOMBASTICA RAPPER È ATTESA A GEDDA PER IL 18 LUGLIO ED È BASTATO SOLO L’ANNUNCIO PER SCATENARE LE POLEMICHE – LEI PROMETTE CHE SARÀ ATTIVA SU TUTTI I SOCIAL, PUBBLICHERÀ LIVE DAL PALCO E DAL SUO ALBERGO, MA LE FRANGE CONSERVATRICI DELL’OPINIONE PUBBLICA…(VIDEO)

Da "www.corriere.it"

nicki minaj 8

La data è fissata ed è quella del 18 luglio. Ma fino a quel giorno, non sono pochi gli scettici che aspettando di vedere per credere che Nicki Minaj davvero si esibirà a Gedda, in Arabia Saudita. Per la rapper, nota per il suo stile disinibito, dai testi delle canzoni al look, sarebbe una prima assoluta ed è bastato l’annuncio dell’evento per scatenare le polemiche.

nicki minaj 7

«Sarà attiva su tutti i social, pubblicherà live dal palco e dal suo albergo a Gedda e tutti sapranno che Nicki Minaj è sbarcata in Arabia Saudita», ha fatto sapere Robert Quirke, uno degli organizzatore dell’evento (che andrà in onda anche su Mtv), citato dal quotidiano locale Arab News.

nicki minaj 6

Le reazioni

L’arrivo della cantante in Arabia Saudita — Paese ultra conservatore, che bandisce l’alcol e impone regole sociali molto rigide — arriva in un momento in cui il potente principe ereditario Mohammed bin Salman (MbS) tenta di lanciare un movimento di liberalizzazione, che si traduce nell’apertura di nuovi cinema e lo svolgimento di concerti o importanti eventi sportivi.

nicki minaj 5

I due terzi della popolazione hanno meno di 30 anni, motivo per cui l’annuncio del concerto di Minaj è stato accolto come un segnale positivo. Ma, allo stesso tempo, ha anche scandalizzato le frange conservatrici dell’opinione pubblica.

