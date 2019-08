3 ago 2019 16:08

CUORE DI CANE – UN LABRADOR HA SALVATO UN UCCELLINO IMPAURITO CHE ERA RIMASTO INTRAPPOLATO NELLA VERANDA DI UNA CASA IN CONNECTICUT – QUANDO IL VOLATILE È CADUTO A TERRA IN PREDA ALLA CONFUSIONE, IL CUCCIOLO LO HA PRESO IN BOCCA CON MASSIMA ATTENZIONE A NON FERIRLO E SI È DIRETTO IN GIARDINO PER LIBERARLO…(VIDEO)