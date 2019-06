24 giu 2019 19:42

CUORE DI GATTO – IN BRASILE UN MICIO È FUGGITO DA CASA PER ANDARE IN OSPEDALE E PARTECIPARE ALLA VEGLIA FUNEBRE DELLA SUA PADRONCINA DI DUE ANNI, MORTA IN UN INCIDENTE STRADALE INSIEME ALLA MADRE – PARE CHE IL GATTO ABBIA RINCORSO ALCUNI PARENTI DELLE VITTIME, SIA MONTATO IN MACCHINA E POI SIA SCESO PER SEGUIRLI FINO ALLA CAMERA ARDENTE DOVE…