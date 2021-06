CUREVAC? È ANDATA IN VACCA - IL LABORATORIO TEDESCO CHE DOVEVA PRODURRE IL TERZO VACCINO A MRNA CONTRO IL CORONAVIRUS ANNUNCIA IL FALLIMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE: L’EFFICACIA È SOLO DEL 47% E “NON SODDISFA I CRITERI STATISTICI DI SUCCESSO PRESTABILITI” - IL TITOLO CROLLA IN BORSA E DALL’UE DICONO CHE ASPETTERANNO LA VALUTAZIONE DELL’EMA (MA BISOGNA VEDERE SE SARÀ POSSIBILE RESCINDERE IL CONTRATTO)

"La Commissione europea e gli Stati membri, nello Steering board, seguono da vicino la questione" della ridotta efficacia del vaccino di Curevac, e attendono "la valutazione dell'Ema". Lo dichiara un portavoce dell'Esecutivo comunitario rispondendo ad una domanda. "Il contratto stipulato con l'azienda farmaceutica, è disponibile online, e prevede una serie di clausole anche sulle scadenze di consegna delle dosi", spiega il portavoce a chi chiede se vi sia la possibilità di rescindere il contratto. "Ma - aggiunge - non stiamo assolutamente conducendo questo tipo di discussione".

Il laboratorio tedesco CureVac ha annunciato che il suo principale candidato al vaccino Covid-19 ha mostrato solo il 47% di efficacia, secondo l'analisi di uno studio clinico su larga scala, e in questa fase non soddisfa i criteri richiesti. Il vaccino "ha raggiunto un'efficacia preliminare del 47% contro il Covid-19, indipendentemente dalla sua gravità, non soddisfacendo i criteri statistici di successo prestabiliti", ha affermato in una nota il laboratorio che ha firmato un importante contratto d'ordine con l'Unione Europea per questo vaccino a RNA messaggero.

Fortissime vendite in Borsa a Francoforte su CureVac dopo che il laboratorio tedesco ha annunciato che il suo principale candidato al vaccino Covid-19 ha mostrato solo il 47% di efficacia: il titolo del gruppo farmaceutico cede il 48% a 42 euro. Anche la Commissione Ue ha fatto sapere che sta monitorando il dossier e, secondo l'analisi di uno studio clinico su larga scala, in questa fase il candidato al vaccino CureVac a RNA messaggero non soddisfa i criteri richiesti.

