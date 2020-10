CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO I 40 QUARTIERI PIÙ BELLI DEL MONDO? LA RIVISTA ''TIMEOUT'' HA SCELTO LE ZONE MIGLIORI DOVE PIANTARE RADICI: QUI LA QUALITÀ DELLA VITA È CONSIDERATA MIGLIORE E IL LOCKDOWN SI È RIVELATO PIÙ SOPPORTABILE – DA DOWNTOWN A LOS ANGELES A SHAM SHUI PO DI HONG KONG FINO ALLA CHICCA ITALIANA…

Certo, di viaggiare per adesso e per un po’ non se ne parla. Niente viaggi, niente weekend. Ma la rivista TimeOut ha scelto comunque, in attesa di tempi migliori, di pubblicare la sua classifica dei quartieri migliori del mondo.

Quelli nei quali, se proprio dovessimo, vorremmo trascorrere un nuovo lockdown. Nella classifica sono rientrati i luoghi di città e capitali, nei quali la qualità della vita (e del turismo, quando sarà) sono considerate migliori, oltre che, ovvio, quelli in cui vivere il lockdown (passato, presente e futuro) si è rivelato più semplice e sopportabile.

Il primo classificato, tra i preferiti dei critici viaggiatori di TimeOut è l’ Esquerra de l’Eixample, a Barcellona “Durante il rigido blocco di Barcellona – dice Time Out – i cortili dei condomini di Esquerra sono diventati punti focali per l’energia della città, come nelle sessioni pop-up Hidrogel, in cui i residenti si vestivano in costume e organizzavano feste di ballo di massa dai loro balconi”.

Stessi criteri hanno premiato Downtown, di Los Angeles, Sham Shui Po, di Hong Kong, Bedford-Stuyvesant, di New York e Yarraville, di Melbourne. Il primo quartiere italiano che compare nella classifica dei posti nei quali “si vorrebbe trascorrere il lockdown” è quello di Porta Venezia, a Milano, arrivato 35imo.

