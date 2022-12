REDDITO RATIONEM! COSA PENSA CONTE DELLA NUOVA STRETTA SUL SUSSIDIO? LO PERDE CHI NON ACCETTA LA PRIMA OFFERTA DI LAVORO (IL REDDITO SI CANCELLA ANCHE AI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 29 ANNI CHE NON HANNO FINITO LE SCUOLE) – MANOVRA CAOS: SOPPRESSA LA NORMA SUL “POS”, MA RESTANO LE MULTE. BAGARRE IN AULA SULL’EMENDAMENTO CINGHIALI LEGATO ALLA POSSIBILITÀ DI ABBATTIMENTI DI FAUNA SELVATICA ANCHE IN CITTÀ: ANDIAMO COL FUCILE A CACCIA DEGLI UNGULATI PER LE STRADE?- VENERDÌ LA FIDUCIA ALLA CAMERA…