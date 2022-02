TOTTI ILARY

Le strade dell'amore sono infinite ma hanno snodi precisi, che passano attraverso quei Cupido occasionali (o professionali) che mettono in contatto anime, cuori e coratelle. O più prosaicamente creano un ponte tra domanda e offerta. E' il caso di Alex Nuccetelli, ex compagno di Antonella Mosetti e padre della ex gieffina Asia. Classe 1977, è un Pr e body builder molto attivo nella vita notturna romana.

Amico dei vip, è finito nelle cronache rosa per le chiacchieratissime avventure con Sara Tommasi, Valeria Marini e Melissa Satta. Uno con le mani in pasta dappertutto, che organizza feste, eventi, cene a cui partecipavano (e partecipano anche oggi) i calciatori della Roma (destinazione preferita il ristorante "Le Gru" a Ponte Milvio). Fu lui, ad esempio, a presentare Ilary Blasi a Francesco Totti nel lontano 2001.

Ed è stato sempre il prezzemolino Nuccetelli ad aver messo in contatto il "Pupone" con Noemi Bocchi, attraverso uno dei suoi eventi, quelli in cui calciatori e vip possono chiacchierare amabilmente con attrici, modelle, bonazze varie. Così va il mondo: si scambiano due parole, e tra una tartina al salmone e un congiuntivo sbilenco, da cosa può nascere cosa.

E tra Totti e Noemi Bocchi la fiamma s'accesa da tempo. "Da più di un anno", dicono le malelingue. Al punto che il giorno di San Valentino, Francesco Totti avrebbe fatto consegnare alla biondissima Noemi un mazzo di tredici rose rosse, una per ogni mese della loro "conoscenza".

I veleni romani inzuppano la lingua biforcuta nella crisi coniugale di Totti e Ilary: "Sarà contenta la madre del Capitano, mamma Fiorella, visto che ha sempre detestato la Blasi. Quando si fidanzarono non fu per niente contenta. Gli disse: 'Te metti co' 'na ballerina, mah'…".

"E' andata bene anche a Ilary - insistono gli "addetti ai livori" - si è liberata del "cerchio magico" di amici e tuttofare che gravita intorno a Totti (con l'ex compagno di squadra Vincent Candela, in testa) che lei non sopportava più. Non amava per niente "le loro abitudini..."

