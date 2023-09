19 set 2023 16:51

DAGOREPORT – SE IL PASTICCIO DELLA LAUREA MAI CONSEGUITA DOVESSE BLOCCARE LA NOMINA DI CARLO BONOMI A CAPO DEL CDA DELLA LUISS, C’È GIA’ UN’ALTERNATIVA PRONTA PER L'INCARICO UNIVERSITARIO. È IL MANTOVANO ALBERTO MARENGHI, ATTUALE VICE E FEDELISSIMO DEL PRESIDENTE USCENTE DI CONFINDUSTRIA – IN CORSA PER DIVENTARE NUOVO GRAN CAPO DEGLI INDUSTRIALI CI SONO ANTONIO GOZZI, FABRIZIO DI AMATO E IL GRANDE EX ANTONIO D'AMATO…