DALL'ODORE DEL SESSO ALLA PUZZA DELLE SCORREGGE – SU ONLYFANS C’È UNA MODELLA, KIARAAKITTY, IN ARTE “KIKI”, CHE RIESCE A VENDERE A QUALCHE ALLOCCONE LE SUE SCORREGGE CHIUSE IN UN BARATTOLO (IL COSTO? 20 DOLLARI) – SUI SOCIAL QUALCUNO HA PUBBLICATO IL VIDEO IN CUI RICEVE IL DONO E ANNUSA ESTASIATO - MA QUESTO È TROPPO ANCHE PER GLI INTERNAUTI PIÙ ZOZZI: “È DISGUSTOSO, COME SI FA A COMPRARE UNA COSA DEL GENERE?”

Ormai sul web - e su OnlyFans in particolare - si trova veramente di tutto: modelle che vendono le loro foto, i loro video, ma anche la loro biancheria intima usata, per cifre che nessuno si aspetterebbe. Ma Kiaraakitty, in arte Kiki, content creator di Hong Kong molto nota su Twitch per le sue dirette live, ha avuto un'idea tanto assurda quanto a suo modo geniale: vendere il proprio gas corporeo, in piccoli barattoli.

Di per sè ci sarebbe da ridere, e ci si chiederebbe: ma chi lo comprerebbe mai? E invece, tenetevi forte, succede anche questo. Ne parla il tabloid britannico Daily Star. Li ha chiamati 'Scents and Stuff', la ragazza li pubblicizza fortemente sui suoi canali - Instagram compreso - e costano 20 dollari: una delle prime persone a riceverne uno, in regalo, è stata una dj, Jade Rasif, anche lei modella e amica di Kiki, che sui social ha pubblicato addirittura il video in cui riceve il regalo, lo scarta, lo apre e annusa. Un momento imperdibile, quasi quanto l'altro video in cui le due sono insieme, Kiki apre il barattolo e dice all'altra: «Goditi l'odore».

Ovviamente i followers - sia di Kiki che di Jade - si sono scatenati: «È disgustoso, come si fa a comprare una cosa del genere?», si chiede un utente. «Prego che il tuo futuro fidanzato non compri l'acqua del tuo water», scrive un altro. «Speriamo che tu non possa mai incontrare qualcuno che l'ha comprato».

E ancora: «Questo è dannatamente schifoso, non so come qualcuno possa volere oggetti del genere». Il successo però è arrivato, quasi inaspettato: «Il numero di persone che lo acquistano è pazzesco, sono sbalordita da tutti voi», scrive la stessa Kiki, sebbene non si capisca quanto ci sia di vero e quanto di ironico: d'altronde è vero che non si chiede mai all'oste se il vino è buono, ma in questo caso la realtà potrebbe superare di gran lunga la fantasia. […]

