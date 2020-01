DAGONEWS

frame dei video delle persone che cadono a wuhan 6

Davvero le persone collassano e cadono per strada a Wuhan? Nei giorni in cui il mondo è nel panico per il coronavirus stanno girando sui social dei video che mostrerebbero quello che succede davvero nella metropoli cinese da dove è partita l’epidemia.

frame dei video delle persone che cadono a wuhan 7

Nei filmati si vedono uomini e donne che non riescono a stare in piedi e crollano a terra. Chi li ha pubblicati dice che provengono dalla metropoli da dove tutto è partito, ma non è possibile verificare l’autenticità delle immagini. Il governo di Pechino sta nascondendo la verità? Oppure sono un’opera fake di qualche troll che vuole disseminare il panico?

frame dei video delle persone che cadono a wuhan 5 scanning dei passeggeri in arrivo da wuhan a fiumicino residenti di wuhan al mercato 1 residenti di wuhan al mercato

coronavirus frame dei video delle persone che cadono a wuhan 8 frame dei video delle persone che cadono a wuhan 9 frame dei video delle persone che cadono a wuhan 11 frame dei video delle persone che cadono a wuhan 10 frame dei video delle persone che cadono a wuhan 2 frame dei video delle persone che cadono a wuhan 1 frame dei video delle persone che cadono a wuhan 3 mercato tradizionale cinese mercato tradizionale cinese ospedale di wuhan il team di medici cinesi che stanno combattendo contro il coronavirus il team di medici cinesi che stanno combattendo contro il coronavirus 2 galline in cina frame dei video delle persone che cadono a wuhan 4