6 lug 2021 17:13

DECOLLO? TRACOLLO! - IN PROVINCIA DI TRENTO, UN ELICOTTERO DEI VIGILI DEL FUOCO SI SCHIANTA AL SUOLO – NEL VELIVOLO C’ERANO DUE UOMINI, RICOVERATI IN CODICE ROSSO MA NON IN PERICOLO DI VITA - IL VELIVOLO SAREBBE STATO COSTRETTO A UN ATTERRAGGIO DI EMERGENZA DOPO UN GUASTO AL MOTORE: IL PILOTA È RIUSCITO A SCENDERE VERSO UN’AREA NON FREQUENTATA, EVITANDO LA TANGENZIALE… - VIDEO