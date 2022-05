IL 1° GIUGNO SHANGHAI USCIRA' DALL'INCUBO LOCKDOWN - IL VICESINDACO ZONG MING HA DETTO CHE LA RIAPERTURA SARA' EFFETTUATA IN PIU' FASI - LE SEVERE RESTRIZIONI HANNO AVUTO CONSEGUENZE SULLA PRODUZIONE INDUSTRIALE CINESE, SCESA DEL 2,9%, E SULLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO - L'ECONOMIA POTREBBE RIPRENDERSI, A MENO CHE NON CI SIA UN ALTRO BLOCCO COSI' IMPORTANTE...

Dagotraduzione dal Guardian

Gabbie a Shangai

Shanghai ha annunciato i suoi piani per il ritorno a una vita più normale dal 1 giugno e per la fine di un doloroso blocco del Covid-19 che è durato più di sei settimane e ha contribuito a un forte rallentamento dell'attività economica cinese.

Il vicesindaco Zong Ming ha dichiarato lunedì che la riapertura di Shanghai sarà effettuata in più fasi, con i limiti alla circolazione che rimarranno in gran parte in vigore fino al 21 maggio per prevenire un rimbalzo dei contagi, prima di un graduale allentamento.

Test Covid a Shangai

«Dal 1 giugno a metà e fine giugno, finché i rischi di un rimbalzo delle infezioni saranno controllati, attueremo completamente la prevenzione e il controllo delle epidemie, normalizzeremo la gestione e ripristineremo completamente la normale produzione e vita in città», ha affermato.

Il blocco completo di Shanghai e il blocco del Covid su centinaia di milioni di consumatori e lavoratori in dozzine di altre città hanno danneggiato le vendite al dettaglio, la produzione industriale e l'occupazione, aumentando i timori che l'economia possa ridursi nel secondo trimestre.

Test Covid a Shangai 2

Le severe restrizioni hanno avuto conseguenze anche sulle catene di approvvigionamento globali e sul commercio internazionale. I dati di lunedì hanno mostrato che la produzione industriale cinese è scesa del 2,9% ad aprile rispetto all'anno precedente, in forte calo rispetto all'aumento del 5,0% di marzo, mentre le vendite al dettaglio sono diminuite dell'11,1% su base annua dopo essere scese del 3,5% il mese prima.

Entrambi i dati erano ben al di sotto delle aspettative.

Test Covid a Shangai 3

L'attività economica è probabilmente migliorata leggermente a maggio, affermano gli analisti, e si prevede che il governo e la banca centrale implementeranno più misure di stimolo per accelerare le cose.

Ma la forza del rimbalzo è incerta a causa della politica intransigente "zero Covid" della Cina.

«L'economia cinese potrebbe vedere una ripresa più significativa nella seconda metà, a meno che non ci sia un blocco simile a quello di Shanghai in un'altra grande città», ha affermato Tommy Wu, economista cinese capo di Oxford Economics. «I rischi per le prospettive sono inclinati al ribasso, poiché l'efficacia dello stimolo politico dipenderà in gran parte dalla portata dei futuri focolai di Covid e dai blocchi».

Covid Shangai

Pechino, che dal 22 aprile ha riscontrato decine di nuovi casi quasi ogni giorno, offre una forte indicazione di quanto sia difficile affrontare la variante Omicron altamente trasmissibile.

La capitale non ha imposto un blocco in tutta la città, ma ha inasprito i cordoli al punto che i livelli del traffico stradale a Pechino sono scesi la scorsa settimana a livelli paragonabili a quelli di Shanghai, secondo i dati GPS rilevati dal gigante cinese di Internet Baidu.

Covid Shangai 2

Domenica, Pechino ha esteso lo smart working in quattro nuovi distretti. Aveva già vietato i servizi di ristorazione e ridotto i trasporti pubblici, tra le altre misure.

A Shanghai, il vicesindaco ha affermato che la città inizierà a riaprire supermercati, minimarket e farmacie da lunedì, ma che molte restrizioni alla circolazione devono rimanere in vigore almeno fino al 21 maggio.

Non è chiaro quante attività abbiano riaperto.

Covid Shangai

Da lunedì, l'operatore ferroviario cinese aumenterà gradualmente il numero di treni in arrivo e in partenza dalla città, ha affermato Zong. Le compagnie aeree aumenteranno anche i voli nazionali. Dal 22 maggio riprenderanno gradualmente anche il transito di autobus e treni, ma le persone dovranno mostrare un test Covid negativo non più vecchio di 48 ore per prendere i mezzi pubblici.

Durante il blocco, molti residenti di Shanghai sono rimasti delusi dal continuo procrastinare la revoca delle restrizioni. La scorsa settimana molti complessi residenziali sono stati avvisati che sarebbero rimasti in "modalità silenziosa" per tre giorni, il che in genere significa non poter uscire di casa e, in alcuni casi, nessuna consegna. Un altro avviso ha poi affermato che il periodo di silenzio sarebbe stato esteso al 20 maggio.

Covid Shangai

«Per favore, non mentirci questa volta», ha detto un membro del pubblico sulla piattaforma di social media Weibo, aggiungendo un'emoji piangente.

Shanghai ha segnalato meno di 1.000 nuovi casi per il 15 maggio, tutti all'interno di aree sotto i più severi controlli.

Nelle aree relativamente più libere – quelle monitorate per valutare i progressi nell'eradicazione dell'epidemia – non sono stati trovati nuovi casi per il secondo giorno consecutivo.

Covid Shangai 2

Un terzo giorno indica il raggiungimento dello stato "zero Covid" e in quel caso le restrizioni possono iniziare ad allentarsi. Quindici dei 16 distretti della città avevano raggiunto lo zero Covid.

Covid Shangai 4 Covid Shangai 5 Covid Shangai 3