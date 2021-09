UN DELITTO DI FAMIGLIA – IL FRATELLO 16ENNE DI SAMAN, LA PACHISTANA UCCISA PER AVER RIFIUTATO UN MATRIMONIO COMBINATO, ACCUSA UN ALTRO CUGINO DI AVER PARTECIPATO ALL'OMICIDIO - DURANTE LA RIUNIONE ORGANIZZATA PER AMMAZZARE LA RAGAZZA L’UOMO AVREBBE DETTO: “HO IL MOTORINO, FACCIAMO PICCOLI PEZZI E BUTTIAMOLA FIUME. LEI FA TROPPE COSE, METTE PANTALONI” – E L’EX FIDANZATO DELLA VITTIMA SI RIVOLGE A DI MAIO PER…

Un altro cugino coinvolto nell'omicidio e nell'occultamento del cadavere di Saman. Il fratello sedicenne della ragazza pachistana, uccisa dai familiari per avere rifiutato un matrimonio combinato, avrebbe accusato un altro parente. Durante l'incidente probatorio, nel quale il minore, con modalità protette, è stato sentito dai pm, il ragazzo, parlando della riunione di famiglia, che avrebbe condannato a morte la sorella, ha lanciato nuove accuse, tirando in ballo, nell'ideazione dell'omicidio, un cugino, che al momento, però, non è indagato.

IL VERBALE Come riporta La Gazzetta di Reggio, il fratello di Saman ha riferito, tra le altre le parole pronunciate dal parente: «Uccidete, se no io porto cioè, ci sono ho il motorino, facciamo piccoli pezzi e buttiamo nel Guastalla, no? C'è un fiume, buttiamo là. Lei fa troppe cose, mette pantaloni, eh».

DANISH HASNAIN - LO ZIO DI SAMAN ABBAS

Negli interrogatori, il sedicenne, che è il testimone chiave dell'accusa, ha rimarcato: «Hanno forzato tantissimo Danish e anche mio papà, perché mio papà non ha pensato mai questa cosa, di uccidere, neanche di toccare. Poi Danish (lo zio di Saman arrestato la scorsa settimana a Parigi per l'omicidio) ha fatto questa cosa, lo so io, Danish lo ha fatto».

Mentre l'Italia ha chiesto l'estradizione dei genitori della ragazza, accusati di omicidio, è prevista per domani, a Parigi, l'udienza, davanti alla Corte d'Appello francese, dello zio Danish Hasnain, uno dei cinque parenti indagati per e considerato l'esecutore materiale del delitto. L'uomo, arrestato su mandato europeo, non potrà essere interrogato nel merito della vicenda fino alla consegna alle autorità italiane.

LA FOTO DI SAMAN ABBAS CON IL LIVIDO SULLA GUANCIA

Tuttavia potrà opporsi all'estradizione, allungando i tempi. Secondo il procuratore di Reggio Emilia, che coordina le indagini dei carabinieri è sicuramente lui la mente «di questo progetto criminoso pazzesco». Ieri sera alcuni militari sono partiti per Parigi, anche con l'obiettivo di acquisire elementi utili alla cattura dell'altro cugino latitante, che si pensa sia ancora in Europa, Nomanhulaq Nomanhulaq che, fuggì insieme a Danish Hasnain, il 10 maggio.

LA LETTERA Intanto l'avvocato Claudio Falletti, legale del fidanzato di Saman, con una lettera inviata al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e all'ambasciatore italiano ad Islamabad, Andres Ferrarese, ha chiesto di concedere ai genitori del ragazzo un visto limitato per venire in Italia. Prima di sparire, e come ipotizza la procura di Reggio Emilia, di essere uccisa, Saman aveva intrapreso una relazione con Saqib, un giovane pakistano che abita in Italia, spiega l'avvocato nel documento. Relazione pesantemente osteggiata dai suoi familiari che volevano, invece, che sposasse un cugino.

il fidanzato di saman abbas a dritto e rovescio 4

I genitori di Saquib si trovano in Pakistan, come pure i genitori di Saman. Hanno ricevuto minacce sia di persona, sia attraverso telefonate e messaggi sui social, sia prima, sia dopo la sparizione di Saman. L'arresto dello zio, ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio, ha fatto alzare il livello di preoccupazione. Il visto «a validità territoriale limitata» non può essere richiesto dall'interessato, ma può essere concesso dalla rappresentanza diplomatica per particolari ragioni d'urgenza o in caso di necessità.

SAMAN ABBAS PADRE

«La famiglia di Saqib - dice l'avvocato Feletti - versa in una condizione di grave pericolo per la propria vita ed è costretta a nascondersi per paura di ripercussioni già minacciate. Questi comportamenti non possono essere trascurati ed è importante che il ministero e le rappresentanze diplomatiche si attivino affinché null'altro di atroce possa accadere, andando ad aggiungersi a una già grave e triste vicenda».

