Vito Fatiguso per corriere.it - Estratti

Alla fine la promozione dell’immagine della Puglia all’estero rischia di raccontare una storia che si trasferisce dai salotti vip e dal trampolino dei social a un’aula di Tribunale. Perché, dopo anni di collaborazione, tra Nancy Dell’Olio e la Regione Puglia (capeggiata da Michele Emiliano), va in scena lo scontro.

L’ex «ambasciatrice della Puglia» (o meglio «esperta senior per le attività di pubbliche relazioni internazionali per i pugliesi») ha deciso di farsi valere mettendo in mora i soggetti che non manterrebbero le promesse. D’altronde Nancy, ex compagna di Sven Goran Eriksson e frequentatrice dei salotti londinesi, nel 2019 è tornata nella sua Puglia con l’obiettivo di sfruttare le sue conoscenze per la crescita del territorio.

In una lettera - indirizzata al governatore Emiliano, a Pugliapromozione (guidata da Luca Scandale) e al Teatro Pubblico Pugliese (presieduta da Paolo Ponzio) - i legali di Dell’Olio chiariscono i motivi della frattura e mettono in guardia.

Tutto nasce cinque anni fa con l’invito del governatore Emiliano a partecipare a un bando di concorso per individuare un profilo di «respiro internazionale» in grado «aprire la Puglia al mondo». Nancy partecipa alla selezione e la vince superando altri candidati. «Il suddetto contratto avente durata di 6 mesi dal 08 luglio 2019 e fino al 7 gennaio 2020 - è riportato nella diffida a firma dell’avvocato Enzo Augusto - è proseguito senza soluzione di continuità fino al luglio 2021 in virtù di 3 proroghe semestrali.

Anche dopo la cessazione dell’ultima proroga, l’avvocata Dell’Olio ha però continuato a curare le relazioni internazionali nell’ambito delle attività legate ai pugliesi nel mondo, nel ruolo di ambasciatore, interfacciandosi con l’agenzia regionale per la definizione delle strategie di comunicazione».

A questo punto l’argomentazione diventa esplicita e mette la Regione con le spalle al muro. «Tali funzioni e attività - prosegue la lettera di diffida - sono state svolte dalla mia assistita quanto meno fino all’estate del 2022, in previsione della formalizzazione di un nuovo rapporto contrattuale, come più volte prospettatole dalla Regione Puglia, sempre nel solco di una valorizzazione dei rapporti delle Regioni nel mondo, come, ad esempio, l’organizzazione della settimana della cultura coreana a Bari nel maggio 2022».

Come finirà? L’avvocato Augusto chiude la lettera indicando il termine di 15 giorni per trovare una soluzione altrimenti Dell’Olio «passerà inevitabilmente a tutelare i suoi diritti nelle opportune sedi giudiziarie».

