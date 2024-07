I DEMOCRATICI SOPRAVVIVERANNO ALL’ATTENTATO A TRUMP? – JOE BIDEN HA SUBITO CHIAMATO IL RIVALE, E IL SUO PARTITO HA SOSPESO GLI SPOT ELETTORALI PROGRAMMATI IN COINCIDENZA CON LA CONVENTION REPUBBLICANA. DOPO L’ATTENTATO AL TYCOON, IL MONDO “LIBERAL” È IMBAMBOLATO: NON SI PARLA PIÙ DELLA SOSTITUZIONE DI BIDEN, E LO SPARO ALL’ORECCHIO DI THE DONALD HA TOLTO IL PRINCIPALE ARGOMENTO DI CAMPAGNA ELETTORALE (“TRUMP È UN PERICOLO PER LA DEMOCRAZIA”) – MENTRE I DEM RINUNCIANO AGLI ATTACCHI, L’EX PRESIDENTE ARRIVA A MILWAUKEE ACCOLTO COME UN MESSIA DAI MILITANTI “MAGA”: “DIO VUOLE CHE VINCA…” – VIDEO

1. DONALD VOLA A MILWAUKEE: «RESISTEREMO ALLA MALVAGITÀ»

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

[…] Ma al di là dell’immagine, Biden e il partito democratico, che ora sono accusati dai repubblicani di aver alimentato la violenza definendo il rivale una «minaccia esistenziale», si trovano a ripensare la loro strategia: come fare a conciliare gli attacchi con l’appello all’unità?

Per ora hanno sospeso gli spot anti Trump programmati in coincidenza con la convention repubblicana. Alcuni in campo democratico invitano a non dimenticare che l’ex presidente e i suoi sostenitori hanno difeso i rivoltosi al Congresso, hanno deriso l’attacco contro il marito di Nancy Pelosi... Ma Trump verrà accolto a Milwaukee come un eroe, un combattente — persino un messia agli occhi dei cristiani evangelici.

Lo youtuber Jake Paul, che ha legioni di giovani seguaci, ha twittato: «È chiaro: Dio vuole che vinca. Quando provi a uccidere gli angeli e i salvatori del mondo, Lui li rende più grandi». […]

2. LA CAMPAGNA DI BIDEN AFFRONTA UN MOMENTO DELICATO DOPO L'ATTACCO SHOCK A TRUMP

Traduzione dell’articolo di Hans Nichols per www.axios.com

Per il Presidente Biden è stata una decisione facile raggiungere l'ex Presidente Trump, togliere i suoi annunci politici e tornare alla Casa Bianca.

Perché è importante: Il modo in cui riavviare la campagna elettorale è una decisione molto più difficile. Secondo i consiglieri, la risposta di Biden allo scioccante attentato gli offre l'opportunità di apparire presidenziale e di cercare di abbassare la temperatura generale del Paese.

Potrebbe rinvigorire la sua presidenza e placare le critiche dei Democratici eletti che lo ritengono non all'altezza del compito. Prima della sparatoria, i consiglieri di Biden erano unanimi nel ritenere che egli dovesse rivolgersi direttamente a Trump.

È un caso difficile da sostenere contro un uomo che ha rischiato di perdere la vita per diversi millimetri. È ormai ampiamente riconosciuto che Biden dovrà affrontare un delicato gioco di equilibri nelle prossime settimane: deve continuare ad avvertire che Trump è una minaccia per la democrazia, pur riconoscendo la recente minaccia alla vita di Trump.

Notizie: ieri sera Biden ha raggiunto Trump ed è tornato alla Casa Bianca dopo la mezzanotte. La sua campagna non ha detto se ha ancora intenzione di fare campagna elettorale ad Austin e Las Vegas nel corso della settimana.

Secondo i consiglieri, la prima inclinazione di Biden è stata quella di raccogliere maggiori informazioni prima di rivolgersi alla nazione. Quando l'ha fatto, ha cercato di raggiungere il suo rivale, chiamandolo "Donald". "Non c'è posto in America per questo tipo di violenza", ha detto Biden nelle sue osservazioni da Rehoboth Beach, nel Delaware.

"È una malattia", ha detto due volte. "È una delle ragioni per cui dobbiamo unire questo Paese", ha detto Biden.

Zoom: Biden ha fatto della lotta all'estremismo politico l'asse centrale della sua campagna, ripetendo più volte ai sostenitori che la risposta di Trump all'estremismo di estrema destra a Charlottesville, in Virginia, lo ha costretto a candidarsi.

La sua argomentazione essenziale contro Trump è personale: Secondo Biden, l'ex presidente non è moralmente adatto a ricoprire la più alta carica del Paese. Lo definisce spesso un "criminale condannato".

È un argomento più difficile da sostenere all'indomani dell'attentato a Trump. Il punto è che la sparatoria di sabato ha cambiato la campagna per il 2024 in modi che i consiglieri di Biden non hanno ancora completamente elaborato. I repubblicani, in linea di massima, erano fiduciosi che la sparatoria - e il pugno alzato di sfida di Trump - avrebbe portato benefici a quest'ultimo. I democratici hanno adottato un approccio attendista e hanno avvertito che era troppo presto per trarre conclusioni facili sulle implicazioni politiche.

