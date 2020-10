6 ott 2020 18:50

IL DEMONIO S'E' SISTEMATO SOTTO IL CUPOLONE - NEL LIBRO “IL MIO NOME E' SATANA” DI FABIO MARCHESE RAGONA, LE STORIE DI ESORCISMI IN VATICANO - FILIPPO DI GIACOMO: “GIOVANNI PAOLO II E FRANCESCO, IL DIAVOLO LO HANNO INCONTRATO IN PERSONE PORTATE IN VATICANO PER ESSERE ESORCIZZATE. IN REALTÀ, LE LORO PREGHIERE SONO RISULTATE VANE, I DIAVOLI SONO RIMASTI INDISTURBATI. COME SE, NEL REGNO DEI CHIERICI, SATANA NON SI FOSSE SENTITO PROFUGO IN TERRA STRANIERA”